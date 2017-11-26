الجديع: لا خير فينا إن تركنا الهلال لحظة انكساره
وجّه المحلل الرياضي ناصر الجديع، رسالةً لجماهير ومجلس إدارة نادي الهلال، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” عقب خسارة الفريق بلقب دوري أبطال آسيا، قائلا ” إنه لا خير فينا إن تركنا الهلال في لحظة انكساره وخسارته، وأقبلنا عليه في لحظات انتصاره وتحقيق البطولات “.
وأضاف الجديع: ” بداية التصحيح يا إدارة الهلال من الآن وقبل يناير، قولوا لكل لاعب لا يصنع الفارق فارق “.
وأطلق هاشتاج، ” معك ياهلال على كل حال ” .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1722 ] نشر منذ 2 ساعتين
وا قلبي وآق
وا قلبي وآق
وآق وآق
والعالمية صعبة قوية هههههههههههههههه
الصبر حكمة
شغدف[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتصلت على اغلب اللعيبة مايردون بغيت أوصيهم يجيبون لي قطع غيار من اليابان دام إنهم جايين مامعهم شئ
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1722 ] نشر منذ 2 ساعتين
شغدف
قوية والله
هههههههههههههههه
لعيونك ياشغدف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلاص والحمد لله سيتم القضاء على الفساد بجميع اشكاله بما فيه الفساد الرياضي !!!!!!!!!!
الحق حق ومايزعل احد ..[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو سمحت ياجديع تكلم عن نفسك فقط ولا تعمم الكلام على الجميع … وشكرا
ابو راكان HD[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 2 ساعتين
مساكين فرحتهم الوحيده بخسارة الهلال زعيم القاره الاسيويماعندهم انجاز حقيقي
اذا هم من اصحاب العالميه فعالميتهم بالترشيح وباقي السنين عجاف اما لعدم حصولهم على مراكز متقدمه بالدوري
او الخروج المبكر من دوري المجموعات
اما باقي الانديه مالها عين تتكلم ماعندهم اي انجاز ماعدا الاتحاد ولكن الظروف تكالبت عليه من رؤسائه الذين كبلوه بالديون
يبقى الزعيم النادي الوحيد الممثل للسعوديه بشرف وتقدر تتباهي به وتفخر بتشجيعه
وصافة اسيا ليست عيب لعبنا وسيطرنا على المواجهتين بشهادة المنصفين لكن ارادة الله فوق كل شي واصابة ادواردو وخربين اثرت علينا
الان فضينا لكم بالدوري ونشوف بطولاتكم الوهميه
الحمدلله على نعمة الهلال
علي 4G[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة
الى المعلق الاخ (( ابو راكان HD )) نعم أويدك 100% على قولك …(الحمدلله على نعمة الهلال) وأقول لك ( الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه ) وشكرا