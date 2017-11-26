الجديع: لا خير فينا إن تركنا الهلال لحظة انكساره

نواف السالم(صدى):

وجّه المحلل الرياضي ناصر الجديع، رسالةً لجماهير ومجلس إدارة نادي الهلال، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” عقب خسارة الفريق بلقب دوري أبطال آسيا، قائلا ” إنه لا خير فينا إن تركنا الهلال في لحظة انكساره وخسارته، وأقبلنا عليه في لحظات انتصاره وتحقيق البطولات “.

وأضاف الجديع: ” بداية التصحيح يا إدارة الهلال من الآن وقبل يناير، قولوا لكل لاعب لا يصنع الفارق فارق “.

وأطلق هاشتاج، ” معك ياهلال على كل حال ” .

