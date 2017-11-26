تزامنًا مع افتتاحه اليوم.. ” الخارجية ” توضح مهام التحالف الإسلامي العسكري

حمود العنزي(صدى):

نشرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، معلومات حول التحالف الإسلامي العسكري، الذي من المقرر أن يفتتحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، في الرياض.

وأوضحت الوزارة أن مهام التحالف، تتضمن المحافظة على علمية رسالة الإسلام وتعزيز قيم الاعتدال، والتسامح والرحمة، بالإضافة إلى محاربة الخطاب الإعلامي، للمنظمات الإرهابية وكشف تجاوزاتها.

وتشمل مهام التحالف المساعدة في تأمين الموارد والتخطيط للعمليات العسكرية؛ لمحاربة الأعداء في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء.

يجدر الإشارة إلى أن التحالف يضم 41 دولة عضو في الحرب ضد الإرهاب، وهي مبادرة أطلقتها المملكة.