حملة ” وطن بلا مخالف ” تقبض على مفحطين وبرفقتهما فتاة

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض , العقيد فواز الميمان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على اثنين من المفحطين خلال ممارستهما التفحيط في طرقات الرياض , وبرفقتهما فتاة ظهرت بشكل غير محتشم.

ونجحت فرق البحث في ” مرور الرياض ” في تحديد هويتي الشخصين , عقب تداول مقاطع فيديو لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي , تظهر ممارستهما التفحيط وإغلاق طريق خريص , وظهور الفتاة من نافذة السيارة مشجعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين مطلوبان في قضايا تفحيط وحوادث وهروب , وجاءت هذه الإجراءات ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” التي تقودها شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع الاجهزة ذات الصلة.