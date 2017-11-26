الغذاء والدواء تعقد ورشة مستحضرات تجميل الأربعاء المقبل

عادل الحربي(صدى):

دعت هيئة الغذاء والدواء، أمس، المختصات لحضور ورشة عمل توعية عن مستحضرات التجميل، بالمدينة المنورة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” الغذاء والدواء تدعو المختصّات والمهتمّات لحضور ورشة عمل توعية عن مستحضرات التجميل في المدينة المنورة “.

وأضافت، ” الدعوة موجهة لصالونات التجميل والمشاغل النسائية، وأن الحضور خاص للسيدات فقط، والتواجد داخل غرفة المدينة المنورة ” .

يذكر أن، ميعاد انعقاد الورشة، يوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1439 هـ، من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.