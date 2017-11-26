الغذاء والدواء تعقد ورشة مستحضرات تجميل الأربعاء المقبل
دعت هيئة الغذاء والدواء، أمس، المختصات لحضور ورشة عمل توعية عن مستحضرات التجميل، بالمدينة المنورة.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” الغذاء والدواء تدعو المختصّات والمهتمّات لحضور ورشة عمل توعية عن مستحضرات التجميل في المدينة المنورة “.
وأضافت، ” الدعوة موجهة لصالونات التجميل والمشاغل النسائية، وأن الحضور خاص للسيدات فقط، والتواجد داخل غرفة المدينة المنورة ” .
يذكر أن، ميعاد انعقاد الورشة، يوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1439 هـ، من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.
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