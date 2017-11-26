دبي تتقدم على دول أوروبية كأفضل مدن تسوق في العالم

أبو ظبي(صدى):

صنفت مجلة ” ترافيل أند ليجر ” 20 دولة كأفضل مدن تسوق في العالم، مشيرة إلى أكثر دول أفضلية بينهم في المراكز الأولى ومن بينها دبي، التي تقدمت على مدن أوروبية.

واحتلت دبي المركز الثالث كأفضل مدن التسوق في العالم، مكتسحة بذلك، كل من باريس، وهونغ كونغ وسنغافورة وفلورنسا وميلانو، وفقًا لما ذكرته صحيفة ” البيان ” الإماراتية اليوم.

يذكر أنه ، جاءت نيويورك في المرتبة الأولى، تليها طوكيو كأفضل مدن تسوق عالمية.