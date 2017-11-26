5 كلمات مهمة للحفاظ على علاقتك العاطفية

متابعات(صدى):

قالت أخصائية أجتماعية ، أنه لاستمرار أي علاقة عاطفية بين زوجين أو حبيبين وللحفاظ على وهج الحب وشرارته لفترة طويلة، هناك كلمات ينبغي أن تقولها المرأة لشريكك حتى تحافظ على هذه المشاعر الجميلة إلى الأبد.

أحبك

بكل ما في الكلمة من معنى، لا تكفي عن ترديدها بصوت عال إلى شريك حياتك وخاصة إذا لاحظت أن شرارة الحب بينكما بدأت تذبل. فهذه الكلمة لها وقع السحر في النفوس وتساعد على تجديد شعلة الرومانسية. تذكري دائماً عن تعبري عن حبك له من خلال الكلمات.

أنا آسفة

لا تتمسكي بكبريائك كثيراً. إذا كنت مخطئة، اعترفي بخطئك فوراً. فمحاولتك لحفظ كرامتك قد لا تفيدك في حل المشاكل العالقة وتقطع حبل التواصل مع الشريك وتضاعف الأزمة بينكما. فهل يستحق الأمر كل ذلك؟

شكراً لك

إن ابداء التقدير هو جزء لا يتجزأ من العلاقة السعيدة. قدري الأشياء الصغيرة التي يقدمها لك شريك حياتك، كالعشاء الذي يطهوه عندما ترجعين من العمل في وقت متأخر أو عندما يترك أشغاله ليقلك بسيارته حين تحتاجينه. ينبغي عليك ألا تتجاهلي هذه الأمور التي قد تبدو لك بسيطة لكنها قيمة لأنها طريقته في التعبير عن حبه لك.

أنت مثير جداً

مجاملة شريك حياتك على قصة شعر جديدة أو تي شيرت جديد، قولي له أنه يبدو أنيقاً ومثيراً في سروال الجينز الجديد أو نظاراته الشمسية. ستشعره هذه الكلمات دائماً أنه ما يزال مرغوباً في عينيك. عليك أن تعملي بجد لتحافظي على مشاعر الحب بينكما فهذه أسهل طريقة لتحقيق ذلك.

إني أسمعك

احرصي على طمأنة شريك حياتك أنك جاهزة دائماً للاستماع إليه ومشاركة مشاكله وهمومه المتعقلة بالعمل خصوصاً. واحذري أن تتجاهليه لأنك ستقومين بفقد ثقته وسيجد شخصاً آخر للاستماع إليه.

سنعمل على ذلك معاً

ركزي على أهمية بناء فريق مع شريك حياتك، بمناقشة المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة. هذا ما سيمكنكما من مواجهة كافة التحديات والعراقيل التي تواجهكما على مدى السنوات.

وأنا أؤيدك الرأي

شجعي الأهداف التي يسعى شريك حياتك إلى تحقيقها، سيعلم عندها أنك تدعمينه في تحقيق أحلامه وسيقدر لك ذلك ولن يتوانى عن تقديم دعمه لك لاحقاً.