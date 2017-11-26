إنقاذ 6 أشخاص من الاحتجاز داخل مصعد بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا باحتجاز وإصابة 6 أشخاص داخل مصعد كهربائي بأحدى المباني بالعاصمة المقدسة، وذلك بسبب خلل فني بالمصعد.

وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث وقام بإنقاذهم والتأكد من توفر أنظمة السلامة وإجراء الصيانة الدورية للمصعد.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” خلل مصعد بإحدى المباني بـ العاصمة المقدسة بسبب خلل فني نتج عنه إحتجاز وإصابة 6 ” .