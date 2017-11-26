تعليم مكة: افتتاح 4 مشروعات مدرسية جديدة لخدمة أكثر من ألفيْن طالب

نايف السالم(صدى):

افتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أربعة مشروعات مدرسية في مبان حكومية، أولها مشروع مدرسة أنس بن النضر بعدد 780 طالباً ابتدائي في مخطط 4 بمنطقة الشرائع من تنفيذ شركة تطوير ويحتوي على 30 فصلاً.

كما افتتحت مشروع متوسطة أبي محذورة في الجعرانة ويخدم 550 طالباً للمرحلة المتوسطة، فيما ستتحول ابتدائية سلمة بن الأكوع في الشرائع إلى صباحية بـ 320 طالباً، وبهذا تم التخلص من المدارس المسائية في منطقة الشرائع.

والمشروع الثالث، هو متوسطة الإمام الذهبي الذي يحتوي على 30 فصلاً ويخدم حاليا قرابة 400 طالباً، بالإضافة إلى المعامل والمرافق المساندة، ويجمع معه 4 فصول لمشروع ( الحي المتعلم ) الذي تشرف عليه إدارة تعليم الكبار في الإدارة.

وأخيرًا افتتحت مشروع المتوسطة الثالثة بالجموم وتضم معها الثانوية الأولى بالجموم (نظام مقررات) ويخدم المشروع 680 طالبةً في مبنى متميز، نفذته شركة تطوير ويحتوي على 30 فصلاً دراسياً، بالإضافة إلى المعامل والمرافق الإدارية والخدمية مع صالة خارجية متعددة الأغراض.