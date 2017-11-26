سرقة 12 ألف استرليني عبر الفيسبوك

لندن(صدى):

تعرض جاسبر مان البريطاني الذي يملك ناديا لليوغا في وسط بريطانيا إلى سرقة 12 ألف جنيه أسترلينى من حسابه على الفيسبوك فهو عادة ما يستخدم الفيسبوك للتسويق والدعاية عن النادى الذي يملكه حسب تصريحة لصحفة بريطانية .

وقد أوضح في تصريحاته أنه أثناء مراجعته للدفعات التي قام بسدادها للموقع صدم بوجود 100 عملية شراء ألعاب الكترونية من على حسابه بقيمة تقرب من 11878 أسترلينى ، وحينما قام بالتواصل مع الموقع لم يقدم له أي تفسير عما حدث ، وبعد ضغط أضطر الفيسبوك الي تعويض مان عن الأموال التي خسرها .