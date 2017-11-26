  • الأحد 26

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إشارة مرور تهدد حياة مسافري طريق الساحل الدولي

إشارة مرور تهدد حياة مسافري طريق الساحل الدولي

إشارة مرور تهدد حياة مسافري طريق الساحل الدولي
عادل الحربي(صدى):

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من إغلاق إشارة ” مدخل مثلث القوز الشمالي ” بصبات خرسانة بعد تعطل الإشارات المرورية.

وقال عدد منهم بأن قرار الجهات الحكومية بإغلاق الإشارة غير صائب، لأن الصبات الخرسانية تشكل خطرا على حياة المسافرين على طريق الساحل الدولي جدة – جازان. لاعتراض سيارات سكان البلدان الشرقية للطريق.

وقد طالب المواطنون إدارة مرور محافظة القنفذة، بسرعة إصلاح الإشارات المرورية لمدخل القوز الشمالي للحفاظ على حياتهم وحياة المسافرين.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14248 ] نشر منذ 36 دقيقة

يعني الاشاره عطلانه والحل عند المرور هو اغلاق الشارع بالصبيات الخرسانيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *