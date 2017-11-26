إشارة مرور تهدد حياة مسافري طريق الساحل الدولي

عادل الحربي(صدى):

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من إغلاق إشارة ” مدخل مثلث القوز الشمالي ” بصبات خرسانة بعد تعطل الإشارات المرورية.

وقال عدد منهم بأن قرار الجهات الحكومية بإغلاق الإشارة غير صائب، لأن الصبات الخرسانية تشكل خطرا على حياة المسافرين على طريق الساحل الدولي جدة – جازان. لاعتراض سيارات سكان البلدان الشرقية للطريق.

وقد طالب المواطنون إدارة مرور محافظة القنفذة، بسرعة إصلاح الإشارات المرورية لمدخل القوز الشمالي للحفاظ على حياتهم وحياة المسافرين.