دراسة: التكاليف المالية لحوادث الدراجات النارية تزيد مرتين عن السيارات

أوتاوا(صدى):

تؤدي حوادث الدراجات النارية إلى إصابات خطيرة، بالإضافة إلى حالات وفاة وتكاليف طبية كبيرة مقارنة بكثير من حوادث السيارات.

وأوضحت دراسة كندية أن التكاليف المالية لحوادث الدراجات النارية تزيد مرتين تقريبًا عن تكاليف حوادث السيارات خلال أول عامين بعد الحادث، وبلغ متوسط تكاليف علاج حوادث الدراجات النارية 5825 دولارًا كنديًا مقابل 2995 دولارًا كنديًا.

وفحص الباحثون بيانات نحو 26831 مريضًا أصيبوا في حوادث دراجات نارية و281826 شخصًا أصيبوا في حوادث سيارات؛ وبشكل عام وجدت الدراسة أن معدل إصابات حوادث الدراجات النارية كان أكبر‭‭‭ ‬‬‬من معدل إصابات حوادث السيارات‭‭‭ ‬‬‬بثلاث مرات، وزاد احتمال التعرض لإصابات خطيرة عشر مرات بالنسبة لحوادث الدراجات النارية.

ووجدت الدراسة، أن المعدل السنوي للإصابات بالنسبة للدراجات النارية بلغ 2194 شخصًا من بين كل 100 ألف شخص من أصحاب الدراجات النارية المسجلين، مقابل 718 شخصًا من بين كل 100 ألف من أصحاب السيارات المسجلين.