مطلع الشهر المقبل آخر موعد للحصول على شهادة مواءمة

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن آخر موعد أمام المنشآت الكبيرة للحصول على ” شهادة مواءمة ” لتطوير بيئة عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة وذلك مطلع الشهر المقبل.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” مطلع الشهر المقبل آخر موعد أمام المنشآت الكبيرة والعملاقة للحصول على شهادة مواءمة “.

ويهدف نظام ” شهادة مواءمة ” والذي يندرج ضمن برنامج ” توافق ” لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة , ودعمهم وتمكينهم كقوى عاملة في القطاع الخاص.