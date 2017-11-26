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مطلع الشهر المقبل آخر موعد للحصول على شهادة مواءمة

مطلع الشهر المقبل آخر موعد للحصول على شهادة مواءمة
طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن آخر موعد أمام المنشآت الكبيرة للحصول على ” شهادة مواءمة ” لتطوير بيئة عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة وذلك مطلع الشهر المقبل.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” مطلع الشهر المقبل آخر موعد أمام المنشآت الكبيرة والعملاقة للحصول على شهادة مواءمة “.

ويهدف نظام ” شهادة مواءمة ” والذي يندرج ضمن برنامج ” توافق ” لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة , ودعمهم وتمكينهم كقوى عاملة في القطاع الخاص.


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