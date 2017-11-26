ابنة ماردونا ترد على والدها وتتهمه بالتهرب
دافعت جيانينا ماردونا عن نفسها، متهمة والدها بالتهرب الضريبي، ومؤكدة أن الضحية هي الدولة الأرجنتينية، كما شكرت كل من ساندها .
وكان مارادونا وجه اتهاماً إلى زوجته السابقة كلاوديا، والدة ابنتيه دالما وجيانينا، بأنها أدارت أمواله بشكل احتيالي بين عامي 2000 و2015، حيث يقول محاميه إنها سرقت نحو 3.8 ملايين يورو .
يُذكر أن جيانينا (28 عاماً) كانت على علاقة مع النجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مُهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنهما افترقا منذ سنوات .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1707 ] نشر منذ 48 دقيقة
حتى ابنتك صارت عدوهـ لك؟؟
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14248 ] نشر منذ 39 دقيقة
البنت عندها وطنيه والمفروض ابوها يسدد الضرائب المطلوبه منه