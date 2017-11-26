بروتوكول تعاون بين الجمارك وDHL لسرعة نقل الطرود غير البريدية

علي القحطاني(صدى):

صرح مساعد مدير الجمارك للشئون الجمركية سليمان التويجري، بأن “ DHL ” في المملكة سوف تقوم بتشغيل مستودعها المستأجَر في مطار الملك خالد الدولي، وتسعى الجمارك من خلال ذلك إلى تقديم خدماتها الجمركية في مستودع الشركة، وذلك استناداً إلى المادة 74 من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 41 وتاريخ 3/11/ 1423هـ.

وأكد ” التويجري ” ، أن إتاحة الجمارك السعودية لشركة ” DHL ” للعمل بمهامها في جمرك مطار الملك خالد يأتي دعماً ومساندة من الجمارك للمطارات في المملكة، من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، ولجذب مزيد من الاستثمارات للمملكة، وتعزيزاً لقدرات الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك، مموجب اتفاقية تم توقيعها بين الجمار وDHL، تتضمن إتاحة الجمارك السعودية للمؤسسة مزاولة مهامها في نقل الطرود غير البريدية من خارج المملكة إلى المنافذ الجمركية داخل المملكة، وتحديداً للعمل في جمرك مطار الملك خالد الدولي.

وأضاف ” التويجري ” أنه بموجب توقيع الاتفاقية ستقوم الجمارك السعودية، بتوفير موظفين يعملون في مستودع ” DHL ” في الجمرك؛ لإنهاء الإجراءات الجمركية لواردات عملاء ” DHL ” في المملكة، كما تمنح الجمارك بموجب هذه الاتفاقية صفة ” وكيل ملاحي ” لـ “DHL ” لتقديم خدماتها اللوجستية، وحتى يزاول الناقل مهامه مع الجمارك السعودية.