الصحة تتفاعل مع إحدى الحالات الإنسانية لتوفير مختص بالمخ والأعصاب

نايف السالم(صدى):

تفاعلت وزارة الصحة، منذ قليل، مع إحدى الحالات الإنسانية؛ االتي تعاني من غيبوبة، و تحتاج إلى علاج سريع.

وكان أحد المواطنين ناشد، عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” بسرعة مساعدة مريض يدعى طارق البخاري يحتاج لنقل عاجل إلى مستشفى مختص بالمخ والاعصاب حيث انه يعاني من غيبوبة في مستشفى الأمير سلطان للقلب في الأحساء.

وردت الوزارة في الحال على المواطن، قائلة: ” نتمنى منك تزويدنا بكافة المعلومات والتفاصيل عبر الرسائل الخاصة “.

جدير بالذكر أن الوزارة تتفاعل بشكل دائم مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتقديم المساعدات الممكنة؛ لانقاذهم.