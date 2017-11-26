رحيل الرئيس ” موغابي ” يعد صفقة مربحة له

هراري(صدى):

اتفق الرئيس السابق وزوجته غريس بالتفاوض على تقاضي مبالغ طائلة، وودائع من الذهب تقدر بملايين الدولارات وحصانة قبل استقالته الاسبوع الماضي .

وأكد أحد المسؤولين الحزبيين ذوي المعرفة إن مجموع المبالغ لن يقل عن 10 ملايين دولار، مضيفًا بأن موغابي سوف يحصل على دفعة نقدية أولية قيمتها 5 ملايين دولار نقدا مع دفع المزيد من الأموال في الأشهر القادمة.

وأشارت صحيفة ” غارديان ” البريطانية بأن الزوجان سوف يكونا قادرين على البقاء في قصرهما مترامي الأطراف (المعروف باسم السقف الأزرق) في هراري، وستدفع الدولة تكاليف الرعاية الطبية، والموظفين المحليين، والأمن، والسفر إلى الخارج.

يذكر أنه ترك موغابي الحكم الذي استمر 37 عاما لزيمبابوي، عملة لا قيمة لها، وديونا ضخمة، وسكانا فقراء، ومعدل بطالة يقدر بأكثر من 80٪، وقرى ريفية بلا طرقات ولا كهرباء ولامستوصفات.