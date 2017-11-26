بالصور.. أمانة جدة: خطة طواريء لرش تجمعات مياه الأمطار

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق المكافحة الحشرية التابعة لأمانة جدة، اليوم السبت، أعمال الرش والمتابعة والاستكشاف لمواقع تجمعات مياه الأمطار، وتنفيذ خطة طواريء ودعم للأعمال اليومية، بالإضافة إلى التعامل مع البلاغات على مدار 24 ساعة خلال الفترة الحالية والقادمة.

وأوضحت الأمانة أن فرق المكافحة تعمل على معالجة جميع المواقع المحصورة بالرش الفراغي ” ضباب حراري رذاذ متناهي في الصغر ” ضمن نطاق 14 بلدية فرعية، بالإضافة إلى تدوين إحداثياتها بشكل متواصل منذ بداية هطول الأمطار.

وأكدت الأمانة على استمرار أعمال المكافحة بشكل يومي لمنع توالد البعوض، حيث تم جدولة أعمال المكافحة خلال 4 فقرات يوميًا لتغطية الأحياء كافة.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي مواقع مغلقة أو بدرومات تحتوي على تجمعات مياه؛ للتعامل معها ومعالجتها بشكل متواصل.