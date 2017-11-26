” ميكانيكي آسيوي ” يعمل فني أسنان بمستشفى حكومي

حمود العنزي(صدى):

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” بمنطقة الرياض بلاغا , يفيد بتوظيف عامل آسيوي مهنته الأساسية ” مساعد ميكانيكي صيانة ” بالعمل ” فني أسنان ” , ومشرفا لمعمل تراكيب الأسنان في أحد المستشفيات الحكومية غير تابعة لوزارة الصحة , حاملا لبطاقة عمل كتب فيها أن وظيفته فني أسنان.

وأشار البلاغ أن العامل لا يحمل تصنيف مزاولة مهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية , بوظيفة فني أسنان , وأنه يزاول المهنة منذ ما يقارب عشرين عاما.

ويذكر أن العامل يشرف على مجموعة كبيرة من الأخصائيين السعوديين ومنهم من يحمل مرتبة وظيفية عالية بالإضافة لخبرة لا تقل عن ثلاثة عشر عاما , وأنها ليست المرة الأولى التى يعين فيها ” وافدون ” مشرفين على سعوديين حيث سبق أن تم تعيين وافد من الجنسية ذاتها مشرفا رغم امتلاكه مؤهلا أقل منهم.