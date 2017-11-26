” ميكانيكي آسيوي ” يعمل فني أسنان بمستشفى حكومي
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” بمنطقة الرياض بلاغا , يفيد بتوظيف عامل آسيوي مهنته الأساسية ” مساعد ميكانيكي صيانة ” بالعمل ” فني أسنان ” , ومشرفا لمعمل تراكيب الأسنان في أحد المستشفيات الحكومية غير تابعة لوزارة الصحة , حاملا لبطاقة عمل كتب فيها أن وظيفته فني أسنان.
وأشار البلاغ أن العامل لا يحمل تصنيف مزاولة مهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية , بوظيفة فني أسنان , وأنه يزاول المهنة منذ ما يقارب عشرين عاما.
ويذكر أن العامل يشرف على مجموعة كبيرة من الأخصائيين السعوديين ومنهم من يحمل مرتبة وظيفية عالية بالإضافة لخبرة لا تقل عن ثلاثة عشر عاما , وأنها ليست المرة الأولى التى يعين فيها ” وافدون ” مشرفين على سعوديين حيث سبق أن تم تعيين وافد من الجنسية ذاتها مشرفا رغم امتلاكه مؤهلا أقل منهم.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههه “لا تعليق”
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14248 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مو الاسنان تعتبر مهنة ميكانيكا
يعني يشتغل فني اسنان منذو 20 سنه …. يعني كون خبره ممتازه وبكره يسافر لبلاده ويجيب شهاده لانه خدم عندنا كفني اسنان لمده طويله
آلماسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
تذكرت طبيب الاسنان السعودي الي قطع شهادتة مو لاقي وظيفة
وذول يجيبون ميكانيكي يحطونة مسؤول والسعودي يشتغل تحت إمرتة هزلت
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1707 ] نشر منذ 52 دقيقة
20 سنه
اف صرنا مصنع تجارب
ههههههههههههههه