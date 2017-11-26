بالصور.. افتتاح ” تقاطع الدلال ” بالطائف لتسهيل حركة المرور

عبدالعزيز القثامي(صدى):

في إطار خطة أمانة الطائف وإدارة المرور لتسهيل الحركة المرورية، افتتح مدير مرور الطائف العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، ووكيل أمين الطائف للمشاريع المهندس عمر بن بادي الروقي، تقاطع الدلال، وذلك بعد أن تم تغيير مسارات الطرق.

وتضمّنت الأعمال الجاري تنفيذها إلغاء الإشارات المرورية في تقاطع الدلال؛ لتسهيل حركة التنقل (شمال – جنوب/ جنوب – شمال)، بالإضافة إلى إنشاء دوران جديد؛ بهدف المحافظة على انسيابية حركة المرور بالتقاطع.

و أكدت إدارة المرور، حرصها على المساهمة في خدمة سكان وزوار الطائف بتسهيل الحركة المرورية وتقليص زمن التنقل.