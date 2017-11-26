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بالفيديو.. بثينة الرائيسي ترد على معايرتها بالشيب

بالفيديو.. بثينة الرائيسي ترد على معايرتها بالشيب
أماني الغامدي(صدى):

انتقدت الفنانة بثينة الرائيسي كل من تحدث عن ظهور عددا من الشعرات البيض برأسها وعدم مداراتها لهذه الشعيرات التي تدل على كبرها .

وقالت بثينة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بإنستجرام، بيعايروني بالشيب وأنا بشوفه وقار، أنا مستحيل أصبغه أنا هيك شيفاه حلو ومو عيب انه يظهر بين شعراتي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1707 ] نشر منذ 54 دقيقة

اجل هذا اللي ع رقبتها
ويش هو ي جدعان هههههه
م عليك دام المكينة والدفرنسات شغالة
م عليك من الشيب ولا العيب ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 53 دقيقة

المشكلة مالقوا في الورد عيب ، قالوا يا احمر الخدين

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