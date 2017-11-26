بالفيديو.. بثينة الرائيسي ترد على معايرتها بالشيب
انتقدت الفنانة بثينة الرائيسي كل من تحدث عن ظهور عددا من الشعرات البيض برأسها وعدم مداراتها لهذه الشعيرات التي تدل على كبرها .
وقالت بثينة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بإنستجرام، بيعايروني بالشيب وأنا بشوفه وقار، أنا مستحيل أصبغه أنا هيك شيفاه حلو ومو عيب انه يظهر بين شعراتي.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1707 ] نشر منذ 54 دقيقة
اجل هذا اللي ع رقبتها
ويش هو ي جدعان هههههه
م عليك دام المكينة والدفرنسات شغالة
م عليك من الشيب ولا العيب ههههههههههههه
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 53 دقيقة
المشكلة مالقوا في الورد عيب ، قالوا يا احمر الخدين