بالفيديو.. بثينة الرائيسي ترد على معايرتها بالشيب

أماني الغامدي(صدى):

انتقدت الفنانة بثينة الرائيسي كل من تحدث عن ظهور عددا من الشعرات البيض برأسها وعدم مداراتها لهذه الشعيرات التي تدل على كبرها .

وقالت بثينة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بإنستجرام، بيعايروني بالشيب وأنا بشوفه وقار، أنا مستحيل أصبغه أنا هيك شيفاه حلو ومو عيب انه يظهر بين شعراتي.