” التخصصات الصحية ” تغلق 99 % من طلبات خدمة تواصل الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

أغلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 27369 طلباً من اجمالي 27171 طلباً استقبلتها خدمة تواصل الإلكترونية التي أطلقتها ” الهيئة ” مؤخراً لتحقق نسبة إنجاز تصل إلى 99.2 في المئة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان،أن هذه الخدمة التي تشرف عليها إدارة العناية بالممارسين الصحيين وتتيح التواصل إلكترونياً للمستهدفين وفي وقت قياسي بدلاً من الطرق التقليدية .

وأشارالزهيان إلى أن الجودة الإجمالية للردود بلغت 97 في المئة، في حين بلغت نسبة رضا العميل 51 في المئة، مؤكداً أنها مؤشرات إيجابية وتشير إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في وقت قصير من إطلاق الخدمة التي ساعدت على تسهيل معاملات وطلبات الممارسين الصحيين دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة.

ودعى الزهيان المستفيدين من الخدمة مراعاة الدقة في تعبئة البيانات لضمان جودة الخدمة، وتعبئة البيانات بشكل صحيح مع ضرورة استعمال بريد إلكتروني خاص لكل ممارس .