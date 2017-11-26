تعدد الزوجات بالمملكة بين مؤيد ومعارض

علي القحطاني(صدى):

دشنت بعض المواطنات على مواقع التواصل الإجتماعى هاشتاق لدعوى الرجال بتعدد الزوجات ،وقد أثارت هذه الدعوى جدلا كثيرا ما بين مؤيد ومعارض ،فمن عارضها ليس من منطلق رفضه لتطبيق الشريعة ولكن خشية من عدم القدرة في تحقيق المساواة والعدل بينهم .

انتقد مواطنون عبر هاشتاق #تعدد رفضهم لفكرة تعدد الأزواج معبرين بأنه ليس نزهة على حد قولهم ،معبرين عن استيائهم من الذين يعرضون الفكرة ومرحبين بها .

وقد نشر أحد مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى على حسابه ” أنا ضد التعدد وضد كثرة الإنجاب الفخر ليس أن تنجب، ،،!!! لكن الفخر …. وكل الفخر أن الأب هو من يربي ويهتم وليس من ينجب.

وعلق مدون أخر يدعى صالح الحربي على حسابه ” الحين الزوجة الأولى ما جت وتبون نفكر بالثانية ، أنا ضد التعدد “. فيما اكتفى مغرد آخر بالقول: ” الاكتفاء بشخص واحد لذة لن يعرفها من أصابه هوس التعدد.

وكتب أبو عبد العزيز ” أن ” الحب الصادق ليس له بديل ولا يعرف التعدد ،، شخص يستحوذ كل تفكيرك ويكون الأوحد في قلبك “.

بينما قال د مغرد آخر:” أنا ضد التعدد بدون سبب (قهري أو جوهري) وترا مسؤولية خصوصا السعي وراء العدل مش سهل (ولن تعدلوا) إذا نتفق أنه التعدد لأسباب.