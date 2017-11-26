” العدل ” تتلقى طلبات توظيف النساء عبر الموقع الإلكتروني في 5 مجالات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، أنها ستبدأ اليوم الأحد، في تلقي طلبات التقديم على الوظائف النسائية التي تم طرحها أمام المواطنات الراغبات في شغلها، مؤكدة أنها سخّرت كافة الإمكانات والتجهيزات، وسيكون التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها مستعدة لحل أي صعوبات تقنية قد تواجه المتقدمات أثناء التقديم؛ حيث ستعمل على حل أي معوِّقات قد تمنع تقدمهن، مع أهمية إرسال ما قد يواجههن من مشكلات على البريد الإلكتروني المخصّص لاستقبال استفسارات المستفيدين من خدمات الوزارة على العنوان التالي:هنا ، أو الاتصال على الهواتف التالية (2949929 011) أو (2948857 011).

وأوضحت الوزارة، أن الفرص الوظيفية المطروحة ستكون على المرتبة الثامنة للعمل في 5 مجالات؛ هي: “باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، مطور برامج أول “.