400 مليار ريال إجمالي إدخار المملكة خلال النصف الأول من 2017

طلال الغامدي(صدى):

بلغت قيمة الإدخار الإجمالي في المملكة نحو 400.4 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 31.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.26 تريليون ريال في نفس الفترة، بينما بلغ الإدخار الإجمالي خلال النصف الأول من العام الماضي 2016، 290.7 مليار ريال بما يعادل 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل نسبة الإدخار من الناتج في الممكلة قفز بنسبة 27.8%، كما زادت قيمة الإدخار بنحو 109.75 مليار ريال بنسبة 37.8% خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بنفس الفترة في عام 2016.

كما بلغت قيمة الإدخار الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 196.5 مليار ريال، بما يعادل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها، البالغ نحو 618.7 مليار ريال، بينما كان الإدخار الإجمالي قد بلغ نحو 151.8 مليار ريال في الربع الثاني 2016، بمعدل 27.8% من الناتج المحلي لنفس الفترة، البالغ 603.9 مليار ريال.

وتراجع الإدخار الإجمالي خلال الربع الثاني من 2017 بنسبة 9.9% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي شكل نسبة زيادة 35.2% من الناتج.

وبحسب بيانات للهيئة العامة للإحصاء، فإن الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 405.1 مليار ريال، فيما بلغ الدخل القومي الممكن التصرف فيه نحو 576.9 مليار ريال، وبالتالي فإن الإدخار الإجمالي يصل إلى نحو 196.5 مليار ريال في الربع الثاني 2017.

ونما الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية بنسبة 7.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 1.26 تريليون ريال، بزيادة تقارب 91.9 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجل الناتج خلالها 1.17 تريليون ريال.