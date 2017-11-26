بالفيديو.. إطلاق قنابل من طائرات روسية على ” داعش ” بسوريا
نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على ” تويتر ” ، مقطع فيديو لطائرات من سلاح الجو تطلق قنابل على أهداف في شمال سوريا، قالت إنها لتنظيم “داعش” الإرهابي.
ويسجل المقطع، قاذفات روسية إستراتيجية بعيدة المدى، تطلق عددًا من القنابل، ويتم تصويرها من طاشرة أخرى لسلاح الجو الروسي.
يذكر أن روسيا تدعم القوات السورية الحكومية وميليشيات إيرانية في معاركها ضد داعش.
Los bombarderos de largo alcance Tu-22М3 han realizado el golpe aéreo por objetivos terroristas en #Siria https://t.co/vxTIBWe5ce pic.twitter.com/lAbNWmTCRl
— Минобороны России (@mod_russia) November 25, 2017
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
هكذا قضوا على الدواعش اتمنى من مصر الاستعانة بالروس فهم خبراء في القضاء على الارهابين