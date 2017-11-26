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بالفيديو.. إطلاق قنابل من طائرات روسية على ” داعش ” بسوريا

بالفيديو.. إطلاق قنابل من طائرات روسية على ” داعش ” بسوريا
موسكو(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على ” تويتر ” ، مقطع فيديو لطائرات من سلاح الجو تطلق قنابل على أهداف في شمال سوريا، قالت إنها لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ويسجل المقطع، قاذفات روسية إستراتيجية بعيدة المدى، تطلق عددًا من القنابل، ويتم تصويرها من طاشرة أخرى لسلاح الجو الروسي.

يذكر أن روسيا تدعم القوات السورية الحكومية وميليشيات إيرانية في معاركها ضد داعش.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة

هكذا قضوا على الدواعش اتمنى من مصر الاستعانة بالروس فهم خبراء في القضاء على الارهابين

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