بابا الفاتيكان يعلن الحداد تضامنا مع الشعب المصري

الفاتيكان(صدى):

أعرب بابا الفاتيكان , فرانسيس , عن حزنه الشديد وتنديده أزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجمعة مسجدا بسيناء , وذلك في برقية تعزية إلى السلطات المصرية.

وقالت إذاعة الفاتيكان , صباح اليوم الأحد , أن البابا أعلن الحداد تضامنا مع الشعب المصري معبرا عن ألمه الشديد إزاء سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأضاف البابا ” أوكل أنفس جميع الضحايا إلى رحمة الله وأسأل الرب أن يسكب بلسم عزائه وسلامه في قلوب عائلات القتلى ومن فقدوا أحباءهم في هذا الهجوم الإرهابي “.

وعبر بابا الكاثوليك عن التنديد الشديد بهذا العمل الوحشي الذي استهدف مدنيين أبرياء كانوا مجتمعين بدافع الصلاة.

وتابع الكاثوليك ” أتحد مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الحسنة الذين يطالبون بأن تتعلم القلوب التي قساها الحقد كيف تتخلى عن العنف، الذي يولد آلاما كبيرة، وكيف تعانق درب السلام “.

ويذكر أن الهجوم على مسجد الروضة قد أسفر عن مقتل 305 أشخاص , وإصابة 128 آخرين وفق أخر حصيلة رسمية.