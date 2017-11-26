” بوش الأب ” يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ أمريكا

واشنطن(صدى):

بات الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، أطول الرؤساء الأحياء عمرا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أتم، السبت، يومه الـ 166 بعد السنة الـ93 من عمره.

أشار موقع ” واشنطن إكزامينر ” الأمريكي، إلى إتمام جورج بوش الأب، أمس السبت، يومه الـ166 بعد السنة الـ93 من عمره، ليصبح أكثر الرؤساء الأمركيون الأحياء عمرًا.

ولفت الموقع، إلى أن بوش الأب، تخطى بذلك حاجز الرئيس الأسبق جيرالد فورد المتوفي عام 2006 في يومه الـ165 بعد عامه الـ93، ويلي فورد، رونالد ريغان المتوفي عام 2004 في يومه الـ120 بعد عامه الـ93.

ولفت ” واشنطن إكزامينر ” إلى أن جيمي كارتر، ثاني الرؤساء الأحياء الأطول عمرًا، مولود في الأول من شهر أكتوبر عام 1924 هو أصغر بـ100 يوم من جورج بوش الأب.