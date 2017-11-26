بالصور.. العيسى يُدشن الملتقى العلمي السنوي ويؤكد: نسعى لرفع كفاءة التعليم

طلال الغامدي(صدى):

دشَن وزير التعليم أحمد العيسى، صباح اليوم، الملتقى العلمي السنوي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، الذي يشارك فيه خبراء ومتحدثين محليين ودوليين، لاستعراض الخبرات والتجارب العالمية والمحلية في علاقة المدرسة مع الأسرة والمجتمع.

و أشار ” العيسى ” خلال كلمته بالملتقى، إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية وزيادة نسبة الطلاب المشاركين في أنشطة أندية الحي وزيادة نسبة المدارس التي يوجد فيها مجالس نشطة لأولياء الأمور، موضحًا أنها أطلقت مبادرات استراتيجية تؤسس لمشاركة أسرية أسرع وذات أثر أكبر.

وأكد وزير التعليم، أن الوزارة تعمل على تحول استراتيجي لرفع نوعية وكفاءة التعليم في المملكة بما يحقق رؤية 2030 .