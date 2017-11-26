  • الأحد 26

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. ” القوات البرية ” تفتح باب القبول لحملة الدبلومات لوظائف وكيل رقيب

” القوات البرية ” تفتح باب القبول لحملة الدبلومات لوظائف وكيل رقيب

” القوات البرية ” تفتح باب القبول لحملة الدبلومات لوظائف وكيل رقيب
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية – عن فتح باب القبول والتسجيل بوحدات سلاح الإشارة للقوات البرية على وظائف (وكيل رقيب ) .

وقالت أن التخصصات المطلوبة للتقديم هي تخصص ميكاني معدات إشارة لخريجي دبلوم الكلية التقنية وتخصص الكترونيات صناعية وتحكم ولخريجي دبلوم كلية الاتصالات و المعلومات تخصص اتصالات.

وقالت ان التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 08 /03 /1439هـ ولمدة 10 أيام .وطالبت جميع الراغبين في التقديم بالدخول على الرابط أدناه لتقديم المستندات اللازمة:هنا


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *