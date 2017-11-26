” القوات البرية ” تفتح باب القبول لحملة الدبلومات لوظائف وكيل رقيب

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية – عن فتح باب القبول والتسجيل بوحدات سلاح الإشارة للقوات البرية على وظائف (وكيل رقيب ) .

وقالت أن التخصصات المطلوبة للتقديم هي تخصص ميكاني معدات إشارة لخريجي دبلوم الكلية التقنية وتخصص الكترونيات صناعية وتحكم ولخريجي دبلوم كلية الاتصالات و المعلومات تخصص اتصالات.

وقالت ان التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 08 /03 /1439هـ ولمدة 10 أيام .وطالبت جميع الراغبين في التقديم بالدخول على الرابط أدناه لتقديم المستندات اللازمة:هنا