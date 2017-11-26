إيقاف تحديثات الساعة الذكية إبريل المقبل

نورة الشهري(صدى):

صرحت شركة ” أبل ” الأمريكية بإيقاف التحديثات الخاصة بالتطبيقات، التي تعمل بنظام تشغيل الساعة الذكية ” ووتش، أو إس 1 ” ، وذلك في

إبريل المقبل لعام 2018.

وقالت ” أبل ” في رسالتها للمطورين، بأنها لن تسمح بتحديثات التطبيقات بعد التاريخ المذكور، وأوضحت بأن التحديثات المسموح بها يتم إنشاؤها عن طريق أداة المطورين SDK المخصصة لنظام تشغيل الساعة الذكية ” ووتش، أو إس 2 ” ، وبالنسبة للتطبيقات الجديدة يجب تطويرها بواسطة الأداة SDK المخصصة لنظام “ووتش أو إس 4 “.

يذكر أن، شركة ” أبل ” قامت بزيادة الحد الأقصى لحجم تطبيقات الساعة الذكية من 50 إلى 75 ميغابايت.