رئيس الوزراء اليمني: نقف بثبات لاستكمال عمليات التحرير

علي القحطاني(صدى):

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن حكومة بلاده تقف بثبات في استكمال تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وأوضح بن دغر خلال اتصال هاتفي أجراه، بمحافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف، أن تخليص الشعب اليمني من الظلم والحصار الذي تفرضه الميليشيات بقوه السلاح إلى زوال .

وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى أن النصر على ميليشيا الإنقلابيين قادم لا محاله، مثنيا على صمود قوات الجيش الوطني وقبائل طوق في وجه الميليشيات المتمردة.

ونوه بن دغر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية-بالانتصارات المتوالية التي يحققها الجيش الوطني والمسنود بقوات التحالف العربي في جبهة نهم ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تتراجع وتتقهقر في جبهات القتال.