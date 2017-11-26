” آمن ” يوعي شرطة الليث بمخاطر التدخين

نايف السالم(صدى):

أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث، ضمن برنامج ” آمن ” برنامجا تثقيفيا عن أضرار التدخين في مقر شرطة الليث بحضور مديرها العقيد يحيى الزهراني.

البرنامج الذي يقام بالتعاون مع قسم التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة المحافظة استفاد منه العشرات ، كما أن هناك خطة مجدولة لإقامة برامج تثقيفيه وزيارة المخافر التابعة لمحافظة الليث والتي تبلغ خمس مخافر وهي مخفر سعيا وغميقة والشواق واضم و الجائزة .

من جهته قدم مدير كفى الليث الاستاذ وسام المهداوي شكره لشرطة المحافظة على اتاحة الفرصة للجمعية لتقديم برامجها التوعوية بمقراتها، في حين بين اخصائي التثقيف بكفى الاستاذ خالد البلخي ان البرنامج التوعوي شهد تفاعلا كبيرا من قبل الافراد والضباط والذين شاهدوا حجم الاضرار التي تسببها السموم على الجسم والارقام المخيفة لضحاياها سنويا حول العالم.