تعرف على عدد الدقائق المطلوبة على الشاشات لتجنب سمنة الأطفال

نورة الشهري(صدى):

أكدت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يمضون فترات طويلة في استخدام التكنولوجيا هم أكثر عرضة للبدانة، ووجود صلة قوية بين ارتفاع مستويات السمنة لدى الأطفال والتعرض المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا الباحثون الآباء والأمهات إلى اتخاذ إجراءات للحد من وقت الجلوس أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية أو ما يسمى بوقت الشاشة إلى 90 دقيقة يوميا فقط لتجنب السمنة.

وشدد الباحث هادجيبانايس على أن لا يتجاوز متوسط الوقت الذي يقضيه الطفل في مشاهدة شاشات التقنية ساعة في اليوم، حتى يبلغ الطفل سن التاسعة يمكنه قضاء ساعات أكثر.