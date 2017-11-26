تفاصيل.. أول مسلسل كرتوني سعودي ياباني

نورة الشهري(صدى):

أثمر مشروع تعاون ” سعودي – ياباني ” بين أستوديو توييه أنيميشن وشركة مانجا للإنتاج المختصة بصناعة المحتوى الإبداعي التابعة لمؤسسة مسك الخيرية، عن إنتاج مسلسل موجه للعائلة والأطفال بعنوان ” كنز الحطاب “، المستمد من حكاية شعبية سعودية ستنتج منه 13 حلقة تليفزيونية مدة كل منها نحو 20 دقيقة، وهو موجه تحديدا للعائلة بكافة الأعمار.

ويعرض المشروع باللغتين العربية واليابانية، وستنتج لاحقا مسلسلات وأفلام أنيميشن تستهدف الشباب، وستكون ضمن فئة الخيال العلمي والمغامرات.