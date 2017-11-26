أسباب ضياع اللقب الآسيوي من الهلال

نواف السالم(صدى):

تعرض الهلال إلى الخسارة من أوراوا الياباني بهدف مقابل لاشئ في إياب نهائي كأس آسيا، ليضيع اللقب الآسيوي في الدقائق الأخيرة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكد عدد من الخبراء الرياضيين، أن الجهاز الفني يتحمل المسؤولية الكاملة لضياع اللقب الآسيوي، واصفين إشراك بعض لاعبي الخبرة في الدقائق الأخيرة بالخطأ الكبير الذي أضاع اللقب، موضحين أن دياز قدم فريقا رائعا بشكل عام.

وأوضح رئيس اتحاد اليد السابق تركي الخليوي: ” الهلال دون رأس حربة، لذا فدياز هزم الهلال بماتياس، لكنه قدم فريقاً رائعاً يشكر عليه “.

وقال محمد محفوظ: ” دياز أحضر لنا ماتياس من أجل تحقيق آسيا، والنتيجة خسارة آسيا وقهر الملايين من جمهور الهلال، والإدارة تتحمل المسؤولية أيضا التي سلمت المهمة للمدرب ولم تسمع لصوت الجمهور ” .

وأكد الإعلامي خلف ملفي: ” لم تكتب يا هلال، مباراة مثالية عدا نتيجها والمدرب دياز، ثم طرح سؤالاً تعجب فيه بقوله، الشلهوب يلعب آخر أربع دقائق؟ للأسف دياز لم يستوعب موهبتك ” .