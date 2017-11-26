بالفيديو| مشهد مرعب لبركان ” بوبو “.. يثور كما تذأر جهنم

في مشهد قاسي ومرعب، ثار بركان “بوبوكاتيبيتل” (بوبو) وأوقع 3 انفجارات، واحدة منها وصلت آثارها في السماء من دخان ورماد إلى مسافة 4 كيلومترات في المسكيك.

واكد المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك، أن الانفجار الأول وقع في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي الجمعة، وأطلق شظايا متوهجة في السماء، فيما اندلع انفجاران آخران الليلة الماضية في القرى والحقول الواقعة جنوبي مركز البركان.

ومنذ بداية عام 1990، تصنف سلطات المكسيك البركان “بوبوكاتيبيتل” بأنه نشط، إذ قامت بتثبيت التحذير الأصفر منذ ذلك الحين وحذرت السكان من القيام بأي أنشطة في الهواء الطلق بالقرب من مركز البركان.

يذكر أن هناك أكثر من 3000 بركان في المكسيك، ولكن 14 منهم فقط تعتبر نشطة.