بالفيديو| مشهد مرعب لبركان ” بوبو “.. يثور كما تذأر جهنم

في مشهد قاسي ومرعب، ثار بركان “بوبوكاتيبيتل” (بوبو) وأوقع 3 انفجارات، واحدة منها وصلت آثارها في السماء من دخان ورماد إلى مسافة 4 كيلومترات في المسكيك.
واكد المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك، أن الانفجار الأول وقع في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي الجمعة، وأطلق شظايا متوهجة في السماء، فيما اندلع انفجاران آخران الليلة الماضية في القرى والحقول الواقعة جنوبي مركز البركان.
ومنذ بداية عام 1990، تصنف سلطات المكسيك البركان “بوبوكاتيبيتل” بأنه نشط، إذ قامت بتثبيت التحذير الأصفر منذ ذلك الحين وحذرت السكان من القيام بأي أنشطة في الهواء الطلق بالقرب من مركز البركان.
يذكر أن هناك أكثر من 3000 بركان في المكسيك، ولكن 14 منهم فقط تعتبر نشطة.
Mo3taz[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 35 دقيقة
منظر جهنم اعظم من ذلك اللهم سلم سلم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 32 دقيقة
عندما تكثر الزلازل والبراكين الزلازل الكبيرة والبراكين تحصل مرة كل مئات السنين اي كل 300 سنة او اكثر ولحسن الحظ ان آلاسكا مرتّ عليها الكارثة منذ 50 عامًا ويُستبعد حدوث زلزال مماثل قبل مرور عقود. لكنّ منطقة كسكاديا الممتدة من شمالي فانكوفر نزولا الى كاليفورنيا لم يحالفها الحظ إذ انها تنتظر اقوى زلزال في العالم ومن المتوقع حدوثه بوقت قريب. آخر زلزال مرّ على ما يسمى بمنطقه كسكاديا كان سنة 1700. وسبقه زلزال سنة 1310 اي قبل 390 عاماً من تاريخ حدوث آخر زلزال هذا ينذر بحدوث الزلزال قريبا ويتوقع ان يسجل 9.2 او اكثر على مقياس ريختر فهو ينذر بكارثه كبيرة ستهز العالم بأسره. ماذا تضم منطقة كسكاديا؟
تمتد من شمالي فانكوفر بكندا مرورا بولاية سياتل وبورتلاند الاميركيتين وصولا الى ولاية كاليفورنيا. فانكوفر هي مدينة كندية تقع جنوبي غرب ولاية كولمبيا البريطانية وهي اكبر مدينة في ولاية كولومبيا البريطانية ويبلغ عدد سكانها 2,180,737 نسمة حسب احصاء 2006
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 19 دقيقة
ذكرني بالعريف محماس .. اذا زعل