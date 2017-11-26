تعليق عادل الكلباني على خسارة الهلال اللقب الآسيوي

علي القحطاني(صدى):

علق إمام جامع المحسین بالرياض الشيخ عادل الكلباني، على خسارة فريق الهلال نهائي دوري أبطال آسیا أمام فريق أوراوا الياباني.

وقال الكلباني، المعروف بتشجيعه لفريق النصر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” كنت أتمنى أن يفوز ممثل الوطن الحبيب ونفرح معا بتجاوزه عقدة العالمية صعبة قوية ” .