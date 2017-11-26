تعليق عادل الكلباني على خسارة الهلال اللقب الآسيوي
علق إمام جامع المحسین بالرياض الشيخ عادل الكلباني، على خسارة فريق الهلال نهائي دوري أبطال آسیا أمام فريق أوراوا الياباني.
وقال الكلباني، المعروف بتشجيعه لفريق النصر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” كنت أتمنى أن يفوز ممثل الوطن الحبيب ونفرح معا بتجاوزه عقدة العالمية صعبة قوية ” .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 1 ساعة
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خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 1 ساعة
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العالمية صعبه قويه[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
يا شيخي الفاضل والله انك كبير هههههههههههه العالمية صعبة قوية هههههههه
nj250441[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 32 دقيقة
صدقت ياشيخ العالميه صعبه قويه ههههههههههه
علي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 16 دقيقة
ميزة وسائل التواصل الاجتماعي انها كشفت الناس على حقيقتهم وفضحت عقلياتهم، فمنهم من كانوا يمجدونه ويضعونه في منزلة الصحابة واليوم اصبح الجميع يعلم حقيقتهم ومستوى تفكيرهم ،
وفعلا اذا عرف السبب بطل العجب من استبعاده من امامة الحرم شرفه الله
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6258 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
كلامه صحيح العالمية صعبة قوية
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يهديك يا عم الحج
… يسأل الإنسان يوم القيامه عن شبابه فيما افناه
… وها أنت تفني شيبتك باللغو بكوره جوفاء اخذت عقول البلهاء .. فأثمت بوزر من يتابعك من الرعاع والإمعات…
برق[ عدد التعليقات: 11143 ] نشر منذ 13 دقيقة
اللي حلل سماع الأغاني وهي محرمه بالإجماع لايؤخذ منه شي ولا يسمع
منه شي
مغرد[ عدد التعليقات: 984 ] نشر منذ 12 دقيقة
واقسم بالله افضل شيخ وانه رهيب احسن من المتشددين الى ضيعوا الشباب والى يحشر نفسه بالسيا سه