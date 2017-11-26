صور.. خادم الحرمين الشريفين مع طلال بن سعود ومحمد بن عبدالعزيز
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين حديثتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الأمير طلال بن سعود والأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.
وأظهرت الصور، الأمير طلال بن سعود في إحدى الصورتين مرتديا ثوبا ملونا، فيما يظهر الأمير محمد بن عبدالعزيز في الصورة الأخرى مرتديا ثوباً أبيض، معربين عن أمانيهم في أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما يحب ويرضى.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14241 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظ الله ابو فهد من كل مكروه ومنحه الصحه والعافيه