صور.. خادم الحرمين الشريفين مع طلال بن سعود ومحمد بن عبدالعزيز

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين حديثتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الأمير طلال بن سعود والأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

وأظهرت الصور، الأمير طلال بن سعود في إحدى الصورتين مرتديا ثوبا ملونا، فيما يظهر الأمير محمد بن عبدالعزيز في الصورة الأخرى مرتديا ثوباً أبيض، معربين عن أمانيهم في أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما يحب ويرضى.