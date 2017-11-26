طفل العريش.. دموع في عيون بريئة أسلمت وجهها لرب العالمين
نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة مؤثرة لطفل بعد أن فارقت الحياة خلال الهجوم الإرهابي الذي قام به مجموعة من الدواعش المتطرفون دينيا في مسجد الروضة شمال مصر بالعريش.
ولفتت دموع الطفل بعد موته أنظار النشطاء لتكون شاهداً على ما حدث من فظائع بحق المصلين .
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا وحسبكم الله فهو نعم المولى ونعم النصير .. ايقتلون من يقول ربي الله .. ايقتلون الركع السجود لله .. ايقتلون من هو في بيت الله .. أيا أمة الإسلام عودي .. وانهضي من سباتك .. أما آن للقلوب أن تستفيق .. أما آن للمسلمين أن يتوحدوا .. ضد هذا العدو الغاشم .. !!
أبو سلطان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
مع الأسف الصورة لطفل سوري وهي قديمة جداً وليس كما نشر لطفل مصري من ضحايا الهجوم الإرهابي