طفل العريش.. دموع في عيون بريئة أسلمت وجهها لرب العالمين

نورة الشهري(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة مؤثرة لطفل بعد أن فارقت الحياة خلال الهجوم الإرهابي الذي قام به مجموعة من الدواعش المتطرفون دينيا في مسجد الروضة شمال مصر بالعريش.

ولفتت دموع الطفل بعد موته أنظار النشطاء لتكون شاهداً على ما حدث من فظائع بحق المصلين .