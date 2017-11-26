الحج والعمرة تنظم ورشة لتطوير الخدمات التقنية المقدمة لضيوف الرحمن

طلال الغامدي(صدى):

تنظم وزارة الحج والعمرة غدا الإثنين، بمكة المكرمة ” ورشة العمل المتخصصة لتطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة لضيوف الرحمن ” بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومعالي نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1439هـ وفق رؤية المملكه 2030 ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة وإتاحة الفرصة للمسلمين من مختلف بقاع العالم لتأدية مناسك الحج والعمرة بسهولة واطمئنان .

كما تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وتيسير وتوحيد الإجراءات وتضمينها في باقة الخدمات وتوحيد وتكامل المعلومات بين جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج ، التي ستركز محاورها على الاستراتيجيات والتعاقدات ما قبل الوصول والاستعداد المسبق للاستقبال والنقل بين المدن والمغادرة .

يذكر أن وزارة الحج والعمرة تستعد للانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة ، والانتقال من العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام ، وبناء منظومة فاعلة من خدمات واقتصاديات الحج والعمرة وفق رؤية المملكة 2030 .