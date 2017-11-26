تفاصيل جديدة حول إسقاط 439 ألف مواطن من ” الضمان الاجتماعي “

نايف السالم(صدى):

أسقطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكثر من 439 ألف حالة ضمانية لـ39 سبباً، فيما وضعت الوزارة سبباً جديداً، تمثل في إسقاط الضمان بسبب عدم استخدام بطاقة الصراف وتجميع المبلغ لأكثر من عامين، إذ كان عدد الحالات المسقطة لهذا السبب 8029 حالة.

وأسقطت الوزارة 554 حالة بسبب زيادة أعمارهم عن 26 سنة، وتم إسقاط 14206 حالات، بسبب وفاة المستفيدين، وإسقاط 4363، بسبب تملك المستفيدين عقاراً، وأسقطت الوزارة 318 مضافاً بالقائمة السوداء، وأسقطت مستفيدين بسبب أنهم يمتلكون نشاطاً تجارياً، أو من لديه رخصة نقل، أو لديه قرض صناعي، أو منتسب لمصلحة الزكاة والدخل.

كما كشف التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية انخفاض عدد الحالات المستحقة لمعاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي العام الماضي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.