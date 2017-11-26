حالة الطقس المتوقعة اليوم

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” الشرقية ، الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية “، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق ” القصيم ، حائل ، الجوف ، تبوك ، الحدود الشمالية ، الشرقية ، جزان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ” .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-36 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.