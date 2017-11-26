قرار جديد من ” الترفيه ” بشأن السماح بمشاركة النساء في العروض الحية

نورة الشهري(صدى):

قررت الهيئة العامة للترفيه منع إقامة عروض الخفة والسحر في الفعاليات التي تقام بالمملكة، كما اشترطت على منظمي الفعاليات الترفيهية توفير بوليصة تأمين لمقدمي العروض البهلوانية والخطرة.

ونوهت الهيئة إلى عدم السماح بمشاركة النساء في العروض الحية حتى لو كانت العروض موجهة للعائلات، بدون موافقه خطية من الهيئة، فيما سمحت بمشاركتها في العروض الحية في حال كانت العروض موجهة للعنصر النسائي فقط.

وشددت على أن مخالفة أي من الضوابط والاشتراطات أو التعهدات ، يمنح للهيئة العامة للترفيه الحق باتخاذ الإجراء اللازم، وإحالة المخالف للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.