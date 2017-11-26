تفاصيل.. حملة أمنية في الرياض لمصادرة منتجات مقلدة وضبط مصنعا للخمور

حمود العنزي(صدى):

تعقبت حملة أمنية بالرياض اليوم، المخالفين، مسفرة عن الكثير من ضبط المخالفات.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه استمرارا لجهود الأجهزة المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود (وطن بلا مخالف) .

وقامت الحملة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة بتمشيط أحياء ( الفيصلية / السلي ) بمدينة الرياض فضلاً عن استمرار عملها في بقية المحافظات بإشراف إدارة دوريات أمن المحافظات.

وأثمرت الجهود الميدانية المشتركة عن:

• تسجيل 29 مخالفة لأنظمة وزارة العمل.

• ضبط 6 أشخاص مخالفين لنظام العمل لقيامهم بتشغيل مواقع سكراب عشوائية وحيازتهم سندات لشركات وهمية.

• مصادرة 2100 من إطارات المركبات منتهية الصلاحية ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 600 سماعات هواتف محمولة تحمل علامة تجارية مشهورة مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة ).

• مصادرة 950 بطاريات هواتف محمولة مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 2700 عبوة شامبو مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 1700 عبوة عطر مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة)

• تسجيل 9 مخالفات عدم وضع تسعيرة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

كما تمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة من :

• ضبط مصنع خمور بحي المرقب بكامل تجهيزاته وضبط المتهمين بإدارته.

• ضبط 16 قارورة مسكر محلي الصنع بحوزة أحد مخالفي نظامي لإقامة والعمل يقوم بترويجها .

• ضبط 20 حالة سرقة والمتهمين بها.

• ضبط 9 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية.

• ضبط 3 حالات تزوير.

• ضبط 24 شخصا في مخالفات للآداب العامة.

• ضبط 14 شخصا في حالة سكر.

• ضبط 10 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة.

• ضبط 9 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء.

• ضبط حالتين قضايا أخلاقية.

• ضبط 3 أشخاص باعة متجولين.

• ضبط 10 حراس أمن غير سعوديين.

• تسجيل 3267 مخالفة مرورية.

• حجز 68 دراجة نارية وحجز 27 مركبة مخالفة لأنظمة المرور.

• ضبط 4 سائقين مركبات نقل مخالفين لنظام المرور.

• ضبط 11 مخالفة لمكاتب الخدمات.

• ضبط 20 حالة تسول.