شرطة صمخ تطيح بقاتل مقيم في بيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت مصادر، لغز مقتل مجهول من الجنسية الأثيوبية في منطقة جبلية بقرية القاع بمركز صمخ جنوب بيشة.

وأوضحت المصادر، أن شرطة صمخ توصلت للجاني خلال 24 ساعة فقط برغم من عدم وجود أدلة أو قرائن للجريمة، مشيرا إلى أنه مقيم ” سوداني ” ، يرعى أغنام، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكدت المصادر، أن الجاني ضرب المجني عليه بحجر على رأسه وظهره حتى فارق الحياة في أحد الشعاب الجبلية، وأن الجاني أبلغ كفيله بوجود جثة المجني عليه، حيث أنكر في البداية صلته بالجريمة، إلا أنه بعد التحقيق معه أعترف بقتله المجني عليه بغرض السرقة.