تفاصيل.. إنقاذ معتمرة في مجمع الملك عبدالله بجدة من التهاب صديدي وتضخم بالغدة

تحولت معتمرة باكستانية عمرها 32 عاما، من مطار الملك عبد العزيز إلى طوارئ مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، ليتم انقاذها من التهاب صديدي وتضخم بالغدة الدرقية في ساعتين ونصف.

ونقلت المريضة إلى غرفة العمليات بعد إنهاء عمل الفحوصات الطبية اللازمة التي أظهرت نتائج غير مطمئنة، وأجريت لها عمليتان لتنظيف التجمع الصديدي بالجلد واستئصال الغدة الدرقية لإنقاذ حياتها.

وأكد المدير التنفيذي للمجمع الطبي الدكتور حاتم العُمري أهمية السرعة في تشخيص مثل هذه الحالات المرضية واتخاذ القرار السريع بإجراء العملية لضمان عدم تدهور الحالة الصحية للحالة.