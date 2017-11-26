” صحة جدة ” ترفع شعار ” تعامل بحرص ” للتوعية بالمضادات

نايف السالم(صدى):

في خطوة منها للتوعية بالمضادات الحيوية، رفعت ” صحة جدة ” شعار ” تعامل بحرص ” للتوعية، وذلك تزامنا مع فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، والأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، التي أطلقها مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور عبدالله الصحفي أمس (الجمعة) بأحد المولات التجارية.

وتأتي هذه الفعاليات سعياً من صحة جدة لتوعية شريحة كبيرة من المجتمع بالطرق الصحيحة لمكافحة العدوى، والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، والامتناع عن استخدامها إلا للضرورة والحاجة الطبية؛ إذ تهدف إلى التوعية بأهمية المضادات الحيوية كضرورة علاجية للحد من انتشار الأمراض، وألا تستعمل لعلاج الالتهابات إلا في حال وصفها من جانب طبيب متخصص مهني معتمد، في حين تستهدف فعالية مكافحة العدوى زيادة الوعي والتشجيع على اتباع الطرق السليمة والصحيحة.