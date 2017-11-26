أمانة الجوف تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار

علي العنزي(صدى):

أنهت أمانة الجوف، استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام، عبر تأهب جميع الإدارات المختصة ذات العلاقة واتخاذ جميع الاحتياطات وضرورة الاستعداد المبكر وتجهيز الإمكانات المتاحة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عجب القحطاني، أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر لموسم الأمطار وكيفية التعامل معها وتسخير جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحالات الطارئة عند هطول الأمطار من خلال حصر المواقع التي يتوقع أن تتجمع فيها المياه وتنظيف غرف المياه للقنوات وصيانتها، كما تم تجهيز المعدات والآليات والعاملين عليها لمباشرة عملهم.