مسلحو ” بوكو حرام ” يسيطرون على بلدة شمالي شرق نيجيريا

أبوجا(صدى):

قال سكان إن أشخاصا يُشتبه بأنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام المتشددة سيطروا على بلدة ماجوميري في ولاية بورنو المضطربة في شمال شرق نيجيريا.

وقال السكان إن المهاجمين دخلوا ماجوميري التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو في نحو الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

وأضافوا أن المتمردين أطلقوا النار بشكل متقطع وألقوا قنابل مما دفع السكان إلى الفرار إلى غابة.

وقال وكيل بولاما وهو أحد اثنين من سكان البلدة اللذين تحدثا إلى رويترز هاتفيا “سارعنا بأخذ أسرنا إلى الأحراش قبل أن يتمكنوا من الوصول إلينا. كل السكان تقريبا يختبئون هنا”.

وبدأت جماعة بوكو حرام تمردا في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009 في محاولة لإقامة دولة متطرفة في المنطقة. وقتلت هذه الجماعة أكثر من 20 ألفا وأرغمت نحو مليونين على الفرار من منازلهم.