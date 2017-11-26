وفاة مواطن إثر ارتطام سيارته بشاحنة أعلاف
أوضحت مصادر، أن مواطن توفي عقب ارتطام سيارته بشاحنة أعلاف، مساء أمس السبت، على طريق ” بيشة- الرين ” .
وأضافت المصادر، أن فرق الشرطة والدفاع المدني بالجنينة باشرت الحادث ونقلت المتوفى لثلاجة مستشفى الملك عبدالله ببيشة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23125 ] نشر منذ 5 ساعات
السرررررررررررعة قاااااااااتله
وطريق الرين بيشه
يبي لك تتشهد الين ماتطلع منه
الحوادث فيه يوميآ والوفيات
والناس تجيك مقلععععععه باالسيارات
مدري يتهيا له أنه يسوق طايرة
وهذي النتيجة
يقتل نفسه بنفسه🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23125 ] نشر منذ 4 ساعات
باص نقل الموتى من الحوادث شغال
رايح جاي مايوقف
في ذااااك الخط🤔
العدناني[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 1 ساعة
السرعة / الجوال / عدم ربط الحزام ….. ثالوث الموت