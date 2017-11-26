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وفاة مواطن إثر ارتطام سيارته بشاحنة أعلاف

وفاة مواطن إثر ارتطام سيارته بشاحنة أعلاف
محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت مصادر، أن مواطن توفي عقب ارتطام سيارته بشاحنة أعلاف، مساء أمس السبت، على طريق ” بيشة- الرين ” .
وأضافت المصادر، أن فرق الشرطة والدفاع المدني بالجنينة باشرت الحادث ونقلت المتوفى لثلاجة مستشفى الملك عبدالله ببيشة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23125 ] نشر منذ 5 ساعات

السرررررررررررعة قاااااااااتله
وطريق الرين بيشه
يبي لك تتشهد الين ماتطلع منه
الحوادث فيه يوميآ والوفيات
والناس تجيك مقلععععععه باالسيارات
مدري يتهيا له أنه يسوق طايرة
وهذي النتيجة
يقتل نفسه بنفسه🤔

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 1 ساعة

السرعة / الجوال / عدم ربط الحزام ….. ثالوث الموت

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