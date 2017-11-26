وفاة مواطن إثر ارتطام سيارته بشاحنة أعلاف

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت مصادر، أن مواطن توفي عقب ارتطام سيارته بشاحنة أعلاف، مساء أمس السبت، على طريق ” بيشة- الرين ” .

وأضافت المصادر، أن فرق الشرطة والدفاع المدني بالجنينة باشرت الحادث ونقلت المتوفى لثلاجة مستشفى الملك عبدالله ببيشة.